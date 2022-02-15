【儲局議息】基金名家方偉昌：加息衝擊未必似想像中大

美國1月通脹按年升7.5%，高過市場預期，令聯儲局3月加息0.5厘的機率增加，為後市增添不明朗因素。

對於美國貨幣政策，霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「聯儲局政策都出名靈活，管理市場情緒都幾到位，相信加息對市場帶來的衝擊未必好似想像中咁大。」

他續指，聯儲局善於管理市場期望，一旦將落實與市場期望落差的政策，也會提前讓市場知悉，不致於為市場投下太大的震撼彈。

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