芯片製造注定高度分工 補全短板不如發揮長處 國際 17:05 2022/02/15 分享： 危與機，永遠是一體兩面。新冠疫情導致生產停滯，引發前所未見的供應鏈危機及高通脹；惟從另一面看，這也是一次難得的壓力測試機會，將潛藏的古靈精怪問題，或一些顯而易見卻被長期視而不見「灰犀牛」顯現出來，帶來進化契機，這類黑天鵝事件也非完全是壊事。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 人命何價？ 思考殘酷但現實 2022/02/11 人命何價？ 思考殘酷但現實 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/08 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 你可能感興趣 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 23:30 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 21:55 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 人命何價？ 思考殘酷但現實 16:05 2022/02/11 人命何價？ 思考殘酷但現實 最新專欄文章 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 今日 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 地緣政治 晶片 疫情 全球化 經濟 台積電 補貼 歐洲 政治 南韓