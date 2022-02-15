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芯片製造注定高度分工 補全短板不如發揮長處

國際 17:05 2022/02/15

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危與機，永遠是一體兩面。新冠疫情導致生產停滯，引發前所未見的供應鏈危機及高通脹；惟從另一面看，這也是一次難得的壓力測試機會，將潛藏的古靈精怪問題，或一些顯而易見卻被長期視而不見「灰犀牛」顯現出來，帶來進化契機，這類黑天鵝事件也非完全是壊事。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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