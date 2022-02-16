【加息點算】倘一次加息半厘 股債滙商品點算?

據市場預期，幾乎可以肯定3月份美國聯儲局會加息，現時的市場焦點是到時會加息多少。美國通脹加劇，上月通脹率再創40年新高，市場估計3月份有機會一次過加息0.5厘。

美國1月CPI年增7.5%超乎預期，續創1982年以來新高。中金指出，市場已經交易3月一次加息50bp的預期。目前看來，這一可能性在逐步增加。

按現時市場預期，當前CME利率期貨隱含的3月加息50點子為一度高達9成，料全年加息6.3次。市場關注倘美國聯儲局要用重藥加息抑通脹，將對市場影響。

雖然市場預期儲局有機會加息半厘，畢竟聯儲局上一次加息0.5厘已經是2000年時。中金指出，1990年以來有5次幅度超過25bp的情況：1994年5月、1994年8月、1994年11月（0.75厘）、1995年1月以及2000年5月。其中在1994年，儲局連續兩次加息0.5厘。

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