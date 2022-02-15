中國加碼寬鬆 內銀穩中向好

美國1月通脹再創40年新高，美聯儲加快加息、縮表預期高唱入雲。投資者在息口敏感的國際及本地銀行股中尋找機會的同時，亦不要忘記內地貨幣政策趨寬鬆與美國背馳，同為內銀股帶來貸款及利息收入增長的難得機遇。

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