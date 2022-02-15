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中國加碼寬鬆 內銀穩中向好

名家專區 2022/02/15

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美國1月通脹再創40年新高，美聯儲加快加息、縮表預期高唱入雲。投資者在息口敏感的國際及本地銀行股中尋找機會的同時，亦不要忘記內地貨幣政策趨寬鬆與美國背馳，同為內銀股帶來貸款及利息收入增長的難得機遇。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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美國 本地銀行股 降準 LPR 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 郵儲銀行（01658） 中銀香港（02388）

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