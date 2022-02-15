中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 名家專區 2022/02/15 分享： 美國1月通脹再創40年新高，美聯儲加快加息、縮表預期高唱入雲。投資者在息口敏感的國際及本地銀行股中尋找機會的同時，亦不要忘記內地貨幣政策趨寬鬆與美國背馳，同為內銀股帶來貸款及利息收入增長的難得機遇。 滙 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美恐急加息 港股不太淡 2022/02/14 美恐急加息 港股不太淡 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 2022/02/12 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 透視中港美 - 李嘉誠父子 增持停不了 2022/02/12 李嘉誠父子 增持停不了 透視中港美 - 領展拓海外 抗防疫衝擊 2022/02/11 領展拓海外 抗防疫衝擊 透視中港美 - 中移動再爆上 A股漲停拉動 2022/02/10 中移動再爆上 A股漲停拉動 美國 本地銀行股 降準 LPR 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 郵儲銀行（01658） 中銀香港（02388）