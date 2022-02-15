潤啤高端化 大家飲杯勝 名家專區 2022/02/15 分享： 中港兩地股市昨日再跌，但今年1月開始的升浪仍未改變，而績優股在三月公布業績前有炒作空間，華潤啤酒（00291）先前張揚去年盈利多賺1倍多，預期啤酒高端化以及啤酒業將踏入旺季，第三季或前可以飲得杯落。 華 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 2022/02/14 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 中字股實力談 - 中海油看升 至少7厘息 2022/02/12 中海油看升 至少7厘息 中字股實力談 - 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 2022/02/11 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 中字股實力談 - 宏橋十厘息 抗震能力強 2022/02/11 宏橋十厘息 抗震能力強 中字股實力談 - 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 2022/02/10 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 啤酒 港股 投資策略 華潤啤酒（00291） 人民幣 板塊