潤啤高端化 大家飲杯勝

中港兩地股市昨日再跌，但今年1月開始的升浪仍未改變，而績優股在三月公布業績前有炒作空間，華潤啤酒（00291）先前張揚去年盈利多賺1倍多，預期啤酒高端化以及啤酒業將踏入旺季，第三季或前可以飲得杯落。

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