普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 國際 22:25 2022/02/14 分享： 美國情報指俄羅斯最快本周進攻烏克蘭，令俄烏邊境瀰漫的不安氣氛持續上升。惟俄羅斯會否揮軍入侵還有一個重要考慮，就是北溪2號（Nord Stream 2）天然氣輸送管道會否成為這次戰爭的犧牲品。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/08 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 2022/02/07 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 你可能感興趣 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 23:30 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 21:55 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 22:02 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 最新專欄文章 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 今日 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 國金札記 - 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/09 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 國金札記 - 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 2022/02/08 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 軍事 外交 能源危機 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 歐盟 普京 天然氣 克里米亞