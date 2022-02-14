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普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌

國際 22:25 2022/02/14

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美國情報指俄羅斯最快本周進攻烏克蘭，令俄烏邊境瀰漫的不安氣氛持續上升。惟俄羅斯會否揮軍入侵還有一個重要考慮，就是北溪2號（Nord Stream 2）天然氣輸送管道會否成為這次戰爭的犧牲品。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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