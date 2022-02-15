經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？

中國過了正月十五，才算過完年。年後經濟要關注甚麼，有人說應是物價，因為周三（16日）中國國家統計局將公布1月消費物價指數（CPI）、工業生產出廠價格（PPI）數據。但有說CPI將下行、PPI繼續回落，

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