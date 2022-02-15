經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 名家專區 2022/02/15 分享： 中國過了正月十五，才算過完年。年後經濟要關注甚麼，有人說應是物價，因為周三（16日）中國國家統計局將公布1月消費物價指數（CPI）、工業生產出廠價格（PPI）數據。但有說CPI將下行、PPI繼續回落， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 2022/02/14 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 國情知聞 - 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 2022/02/12 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 國情知聞 - 經濟疑難 冬奧沖喜 2022/02/11 經濟疑難 冬奧沖喜 國情知聞 - 新消費熱轉冷 資本監管緩行 2022/02/10 新消費熱轉冷 資本監管緩行 國情知聞 - 內地樓市 虎年動向 2022/02/09 內地樓市 虎年動向 中國 經濟 美國 政治 美元 金融 貿易 中美關係 北京 貨幣政策