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經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？

名家專區 2022/02/15

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中國過了正月十五，才算過完年。年後經濟要關注甚麼，有人說應是物價，因為周三（16日）中國國家統計局將公布1月消費物價指數（CPI）、工業生產出廠價格（PPI）數據。但有說CPI將下行、PPI繼續回落，

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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