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普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌

名家專區 2022/02/15

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美國情報指俄羅斯最快本周進攻烏克蘭，令俄烏邊境瀰漫的不安氣氛持續上升。惟俄羅斯會否揮軍入侵還有一個重要考慮，就是「北溪二號」天然氣輸送管道會否成為這次戰爭的犧牲品。

歐盟有41%天然氣供應來自俄羅斯，一

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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