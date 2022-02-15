普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 名家專區 2022/02/15 分享： 美國情報指俄羅斯最快本周進攻烏克蘭，令俄烏邊境瀰漫的不安氣氛持續上升。惟俄羅斯會否揮軍入侵還有一個重要考慮，就是「北溪二號」天然氣輸送管道會否成為這次戰爭的犧牲品。 歐盟有41%天然氣供應來自俄羅斯，一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 國金札記 - 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/09 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 政治 歐洲 外交 歐盟 德國 俄羅斯 軍事 制裁 天然氣 戰爭