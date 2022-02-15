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疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩?

名家專區 14:00 2022/02/15

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第五波疫情大爆發，樓市活動亦受牽連，二手睇樓首當其衝，樓市淡季進一步延長，樓價亦應聲下跌，疫情能否短期內受控，將成為影響樓價走勢關鍵。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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