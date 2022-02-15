疫情來勢洶洶 樓價仲可以企穩? 名家專區 14:00 2022/02/15 分享： 第五波疫情大爆發，樓市活動亦受牽連，二手睇樓首當其衝，樓市淡季進一步延長，樓價亦應聲下跌，疫情能否短期內受控，將成為影響樓價走勢關鍵。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 二手交投春節後可爆升? 2022/01/22 二手交投春節後可爆升? 市況反覆 低價不一定筍價 2022/01/27 市況反覆 低價不一定筍價 新屋苑入伙 將軍澳盤源拉升 2022/02/09 新屋苑入伙 將軍澳盤源拉升 樓價驚青式急跌 2022/02/11 樓價驚青式急跌 你可能感興趣 業主有價講 短期二手樓價偏軟 10:00 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 二手交投春節後可爆升? 14:00 2022/01/22 二手交投春節後可爆升? 市況反覆 低價不一定筍價 01:00 2022/01/27 市況反覆 低價不一定筍價 最新專欄文章 專家樓論 - 第5波疫情 又打窒舖市 今日 第5波疫情 又打窒舖市 專家樓論 - 鋤穿關鍵價位 2022/02/14 鋤穿關鍵價位 專家樓論 - 樓價驚青式急跌 2022/02/11 樓價驚青式急跌 專家樓論 - 筍盤閃現 2022/02/10 筍盤閃現 專家樓論 - 新屋苑入伙 將軍澳盤源拉升 2022/02/09 新屋苑入伙 將軍澳盤源拉升 二手市場 一手市場 物業市場 物業交易 樓價 加息