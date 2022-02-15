【一周前瞻及異動股】近日市場焦點非烏克蘭局勢莫屬。美、俄劍拔弩張，會是美國的talk show，還是俄的「真侵略」？與其盲估，還不及估何時加息來得較實在，筆者昨午就指聯儲局議決加息，可早至昨晚（14日

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