  • 16°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣

名家專區 2022/02/15

分享：

中央主導下港府全力抗疫，據悉港府傾向各政策局長都要落場，分擔沉重的抗疫工作。至於特首林鄭月娥與政務司司長李家超公布的局長分工名單不同，多名官場中人均形容為誤會，強調林鄭絕對是抗疫總指揮。

中央非每事過問

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息
2022/02/14
中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息
有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量
2022/02/11
要與港府同制定抗疫 揭中央考量
有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？
2022/02/10
港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？
有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？
2022/02/09
林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？
有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底
2022/02/08
中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底
林鄭月娥 李家超 新冠肺炎疫情 防疫措施 鄧炳強 陳肇始 曾國衞 陳帆 黃偉綸 邱騰華

上一篇文章

失業支援急紓困 安撫民心助遏疫

下一篇文章

不改心態難清零
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版