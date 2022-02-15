拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 名家專區 2022/02/15 分享： 中央主導下港府全力抗疫，據悉港府傾向各政策局長都要落場，分擔沉重的抗疫工作。至於特首林鄭月娥與政務司司長李家超公布的局長分工名單不同，多名官場中人均形容為誤會，強調林鄭絕對是抗疫總指揮。 中央非每事過問 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 2022/02/14 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 2022/02/11 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 2022/02/10 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 2022/02/09 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 2022/02/08 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 林鄭月娥 李家超 新冠肺炎疫情 防疫措施 鄧炳強 陳肇始 曾國衞 陳帆 黃偉綸 邱騰華