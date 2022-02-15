拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣

中央主導下港府全力抗疫，據悉港府傾向各政策局長都要落場，分擔沉重的抗疫工作。至於特首林鄭月娥與政務司司長李家超公布的局長分工名單不同，多名官場中人均形容為誤會，強調林鄭絕對是抗疫總指揮。

中央非每事過問

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