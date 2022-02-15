【資金流向】 美團中移動車股捱沽 北水走資有預示 （第二版）

美股外圍受急加息預期及俄烏地緣政局緊張困擾反覆下跌，港股恒指仍錄約4%升幅，跑贏全球大部份主要市場，關鍵之一是北水源源不絶流入。惟北水支持似有減弱迹象，昨日更錄3個月來最大單日走資額，一眾北水愛股表現尤其值得關注。

港股通昨錄近25億元北水淨流出，為去年11月中以來最大單日走資額，北水今日再走資約15億元北水上周淨流入已減至約72億元，較3個星期前一周吸資逾150億元，已大減逾半。

北水昨日大走資，減持對象仍以新經濟股為主。美團 （03690） 昨錄約4.3億元淨走資，昨大跌3.6%，今再跌2.6%，跌幅為ATMXJ中最高。

電動車概念股吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 分別走資3.9億元及3.4億元。吉利昨大跌3.4%後，今反彈近2%；比亞迪逆市升0.8%，今再升2.3%。

值得注意的是，北水長期愛股中移動 （00941） ，昨亦錄得4億元走資額......

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