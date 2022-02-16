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【折解阿里倉位】阿里獲全球最大對冲基金增持　大戶增持表象VS真轉軚? （第三版）

名家專區 12:15 2022/02/16

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繼股神長期拍擋芒格（Charlie Munger）上月初披露去年第四季倍增阿里巴巴 （09988） 持倉後，全球最大對沖基金之一橋水（Bridge Water）最新亦披露上季大增阿里持倉近三成，驟看予人基金轉軚看好阿里投資前景的印象。

惟筆者翻查Nadaq.com統計阿里所有機構股東向美證監季度申報的持倉紀錄顯示，上季減持及清倉阿里的機構股東，較增持及新建倉的機構多出逾一倍；以股數計，機構股東減倉總股數，更較增倉股數多出約兩倍，淨減持涉資更逾150億美元。機構大手減持亦見於京東 （09618） 、百度 （09888） 等大型中概股，部份或反映中概股由美股退市憂慮未除。美資股東減持勢頭或未完，阿里估值修復路途仍漫長。

阿里股價今早一度急彈近4%，高見123元，中午收報121.5元，仍升2.6%。

橋水最新向美證監提交的季度申報顯示，該對沖基金在去年第4季增持倉約98萬股阿里ADS，增倉比例近三成，按上季平均價約145.6美元，涉資約1.4億元。連同殿當級價值投資者芒格上月率先披露大手增持阿里近一倍，令人機構投資者紛紛轉軚看好的印象。

惟筆者翻查阿里機構股東向美證監申報的資料發現，上季增持的股東逾500家，減持的卻有逾1,500家，期間淨減倉總值約154億美元，折合約1,200億港元；期間清倉的機構股東332家，亦較新建倉的172家多出近一倍。

美國證監會對機構投資者的界定為管理資產1億美元或以上機構，以阿里為例，機構股東達1,700多家，其持倉變化已囊括市場上的大戶動向......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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