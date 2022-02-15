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【ATMX追蹤】一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法

財金猛人追蹤 15:46 2022/02/15

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一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法： 

【揭秘阿里倉位】阿里獲全球最大對冲基金增持　表象VS真轉軚?

繼股神長期拍擋芒格（Charlie Munger）上月初披露去年第四季倍增阿里巴巴 （09988） 持倉後，全球最大對沖基金之一橋水（Bridge Water）最新亦披露上季大增阿里持倉近三成，驟看予人基金轉軚看好阿里投資前景的印象。

惟翻查Nadaq.com統計阿里所有機構股東向美證監季度申報的持倉紀錄顯示，上季減持及清倉阿里的機構股東，較增持及新建倉的機構多出逾一倍.....

詳細內容，請見：【下一頁 

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美團捱沽 北水走資有預示

港股通昨錄近25億元北水淨流出，為去年11月中以來最大單日走資額。北水上周淨流入已減至約72億元，較3個星期前一周吸資逾150億元，已大減逾半。

北水昨日大走資，減持對象仍以新經濟股為主。美團 （03690） 昨錄約4.3億元淨走資，昨大跌3.6%；電動車概念股吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 分別走資3.9億元及3.4億元。吉利昨大跌3.4%，比亞迪逆市升0.8%。

詳細內容，請見：【下一頁

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建銀國際趙文利：科技股最快年中見轉捩點

對於科技股前景，建銀國際趙文利指出，板塊有兩個因素支持，分別是（1）政策近乎見底及（2）盈利將見底回升，料最快在下半年體現。

「來自監管政策的風險已經不是那麼大，特別是從發改委聯合中央部委發布的指導意見來看，料日後行業將是規範與發展並重，強調行業在規範中發展，邊際上，政策影響已沒那麼大，政策可見度提高。」

在基本面方面，趙文利相信，在今年年中開始，企業盈利將見底，其後回升。

    點擊圖片放大
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詳細內容，請見：趙文利：科技股年中見轉捩點

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