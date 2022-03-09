【ATMX追蹤】一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法（新增：阿里巴巴續創新低）

一文盡覽名家及券商對新經濟股ATMX看法：

3月4日

阿里跌穿100大關 AMX齊破底

阿里巴巴（09988）收報99元，首次跌穿100元關口，最低見98.2元，為第二上市後的新低。美團 （03690） 今日曾跌逾7%，收報164.8元，再創52周新低；小米（01810）跌5.16%，收報13.96元。

此前，發改委及13個政府機構聯合發布通知，推動面臨困難的服務業復甦。在給予服務業的整體紓緩措施之上，通知提出43項特定支援措施，涵蓋餐飲、零售、旅遊、水陸運輸及航空業。

通知指政府將指導餐飲外賣網絡平台進一步下調向商戶收費標準，及減低相關餐飲企業營運成本，並指導平台向疫情風險地區商戶減費。

此指引或重新激發投資者對其他潛在支援商戶政策，將損害其他互聯網平台的憂慮。

3月1日

【阿里巴巴股價】阿里績後12券商齊降目標 今低開2%成表現最差藍籌（附大行最新目標價）

阿里巴巴 （09988） 上周公布截至去年底的第三財季收入遜預期，盈利倒退未見曙光，外資大行紛紛下調阿里相標價以至投資評級。

分析員普遍預期宏觀經濟下行續拖累收入表現，加上競爭逐增及商家補貼趨升等影響持續，阿里收入及盈利復甦路途漫長。

阿里上周五季績一度喘穩，惟隨著各中外資大行績後一面倒削減目標價，投資情緒進一步轉弱...

2月24日

阿里巴巴績前再創新低

阿里巴巴 （09988） 將在日內公布業績，股價在績前再創新低，跌穿110元「鐵底」，最新報105.1元，跌逾6%。

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2月23日

官媒發聲後 美團曾彈逾7%

上周發改委發文件提及「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準」，美團 （03690） 股價兩日累瀉逾兩成後，內地官媒《經濟日報》今日（23日）刊評論文章指，對外賣業引導非「命令」，而是「引導」，美團股價早市即時急彈最多7%。

值得注意的是，官媒未開腔前，北水已連日大舉南下撈底美團，上周五及昨日連續兩日淨流入...

詳細內容，請見：【美團股價】美團急彈北水早著先鞭 兩日狂吸33億跟得過?

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2月22日

阿里再跌至接近新低

受到內地監管再出招疑雲，以及俄烏地緣政局戰雲密報兩大利淡因素夾擊，阿里巴巴 （09988） 今早裂口低開逾5%，再度試穿110元「鐵底」，最低見108.8元，最終收報111.4元，跌3.05%。

詳細內容，請見：【阿里巴巴股價】阿里裂口低開5%再迫新低 觸底反彈可再博?

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【揭秘阿里倉位】阿里獲全球最大對冲基金增持 表象VS真轉軚？

繼股神長期拍擋芒格（Charlie Munger）上月初披露去年第四季倍增阿里巴巴 （09988） 持倉後，全球最大對沖基金之一橋水（Bridge Water）最新亦披露上季大增阿里持倉近三成，驟看予人基金轉軚看好阿里投資前景的印象。

惟翻查Nadaq.com統計阿里所有機構股東向美證監季度申報的持倉紀錄顯示，上季減持及清倉阿里的機構股東，較增持及新建倉的機構多出逾一倍.....

詳細內容，請見：【下一頁 】

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美團捱沽 北水走資有預示

港股通昨錄近25億元北水淨流出，為去年11月中以來最大單日走資額。北水上周淨流入已減至約72億元，較3個星期前一周吸資逾150億元，已大減逾半。

北水昨日大走資，減持對象仍以新經濟股為主。美團 （03690） 昨錄約4.3億元淨走資，昨大跌3.6%；電動車概念股吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 分別走資3.9億元及3.4億元。吉利昨大跌3.4%，比亞迪逆市升0.8%。

詳細內容，請見：【下一頁】

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建銀國際趙文利：科技股最快年中見轉捩點

對於科技股前景，建銀國際趙文利指出，板塊有兩個因素支持，分別是（1）政策近乎見底及（2）盈利將見底回升，料最快在下半年體現。

「來自監管政策的風險已經不是那麼大，特別是從發改委聯合中央部委發布的指導意見來看，料日後行業將是規範與發展並重，強調行業在規範中發展，邊際上，政策影響已沒那麼大，政策可見度提高。」

在基本面方面，趙文利相信，在今年年中開始，企業盈利將見底，其後回升。

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詳細內容，請見：趙文利：科技股年中見轉捩點

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