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【賭收回升】政策風險已反映 滙豐看好兩隻濠賭股（第二版）

研究報告 18:38 2022/02/15

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一年7日的內地春節黃金周假期結束，澳門旅遊局公布春節黃金周統計數據（臨時）澳門總入境旅客逾11萬人次，訪澳旅客按年升25.4%，滙豐報告指出澳門博彩總收入上升趨勢，一眾濠賭股表現不俗。

專訪中資名家趙文利 港股上望28600？ 詳見：【下一頁

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澳門旅遊局指，春節前相關地區疫情緩和及防疫措施有所放寬，期間澳門有連串精彩賀歲活動。滙豐報告表示，春節假期期間，澳門日均博彩收益率（ADR）保持良好，2月首13日的澳門博彩總收入（GGR）為50億元（澳幣‧下同），由此推算過去2月7日至13日的一周，日均博彩收益率為4.29億元，較對上一周的3.33億元，以及1月份的日均博彩收益率2.05億元有所上升；日均博彩收益率上升受益於春節假期，並預測2月份博彩收入可達88億元（編按：即按年增約2成）。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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