亞馬遜 微軟 Google的「雲」競賽

數碼轉型衍生雲端技術,這項轉變將成為重整全球經濟的布局,也成為第 4 次工業革命的刺激因素。 iCloud、Google Cloud、Microsoft Azure 及 AWS 等雲端平台面世 ,除使數據平民化外,亦促成雲端技術具廣泛影響,連元宇宙亦需用上雲計算技術。從投資角度來看,想投資這類型的科技板塊應如何做部署?

應用廣帶升投資機遇

雲端計算其實就是由大量數據伺服器組成的網絡。我們每日使用的 Google Drive、iCloud,甚至是綫上觀看 Netflix 或影片備份,其實都會用上雲端技術。當然,儲存服務只是雲端技術的基本功能,另外還有 SaaS (Software as a Service 軟體即服務)、PaaS(Platform as a Service 平台即服務)及 IaaS(Infrastructure as a Service 基設即服務)等服務。

▼ 點擊圖片放大

由於大部分使用雲端技術的都是企業用戶,所以提供服務性質最主要都是B2B。使用這種技術的好處就是服務彈性,24X7全天候提供服務,更可以跨越地區及時間限制。其次,就是成本效益,當所有技術性工作可以中央化處理後,企業便可節省人力成本。另外,雲端技術可集中處理數據,建立一個中央化數據庫,加上專門監測伺服器的團隊,就可提升網絡系統的安全,所以不少企業都會將其I.T.架構連結雲端服務,從而提升整個技術營運效率。

欲更詳盡分析,訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊即將登場,各位萬物錯過!已登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊,訂戶可按此登入第一冊或第二冊,未成為訂戶的朋友,不妨把握新推出的10元訂閱優惠,除了可瀏覽電子書系列,還可盡覽《香港經濟日報》及2大周刊的電子版。

...