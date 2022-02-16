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亞馬遜 微軟 Google的「雲」競賽

財金猛人追蹤 08:09 2022/02/16

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數碼轉型衍生雲端技術，這項轉變將成為重整全球經濟的布局，也成為第 4 次工業革命的刺激因素。 iCloud、Google Cloud、Microsoft Azure 及 AWS 等雲端平台面世 ，除使數據平民化外，亦促成雲端技術具廣泛影響，連元宇宙亦需用上雲計算技術。從投資角度來看，想投資這類型的科技板塊應如何做部署？

應用廣帶升投資機遇

雲端計算其實就是由大量數據伺服器組成的網絡。我們每日使用的 Google Drive、iCloud，甚至是綫上觀看 Netflix 或影片備份，其實都會用上雲端技術。當然，儲存服務只是雲端技術的基本功能，另外還有 SaaS （Software as a Service 軟體即服務）、PaaS（Platform as a Service 平台即服務）及 IaaS（Infrastructure as a Service 基設即服務）等服務。

    點擊圖片放大

由於大部分使用雲端技術的都是企業用戶，所以提供服務性質最主要都是B2B。使用這種技術的好處就是服務彈性，24X7全天候提供服務，更可以跨越地區及時間限制。其次，就是成本效益，當所有技術性工作可以中央化處理後，企業便可節省人力成本。另外，雲端技術可集中處理數據，建立一個中央化數據庫，加上專門監測伺服器的團隊，就可提升網絡系統的安全，所以不少企業都會將其I.T.架構連結雲端服務，從而提升整個技術營運效率。

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欄名 : 財來智有方

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