【政策走向】交銀國際洪灝剖析 中美幣策對股市影響

隨着美國通脹日益上升，市場預期當局將在3月首次加息，意味着美國進入進一步收緊貨幣政策周期，與此同時，中國卻在去年兩度降準、1月初將「LPR」雙雙下調，反映中國貨幣政策偏寬鬆。

對於中美兩國貨幣政策的走向，交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝近日在報告中指出，中國貨幣寬鬆的窗口正在迅速關閉，這在人行的第四季度貨幣政策執行報告中的一些細節中可見。

中國貨幣寬鬆窗口正在關閉

洪灝指出，在人行貨幣政策執行報告中，此前的「堅持不搞大水漫灌」政策基調措辭重新被加回，而這一說法在上一份貨幣政策報告中並未提及。這些微妙的變動暗示着央行對於箭在弦上的美聯儲緊縮政策的潛在影響更加關注。

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另外，自2021年初以來，在美國上市的中概互聯網指數和納指的走勢大相徑庭。市場對這一現象的普遍解釋是，中國對於互聯網行業的強監管讓相關企業元氣大傷。

不過，洪灝在報告中指出，真正的影響因素在於在岸（A股）和離岸市場（港股）流動性的差異。即便是中國家喻戶曉的白酒公司茅台，也難逃自去年初以來...........

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