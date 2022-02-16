打仗買金定油 名家專區 2022/02/16 分享： 美國話，今天，即周三，俄羅斯會進攻烏克蘭，筆者認為這是美國的抹黑手段，刻意製造地緣危機，以便美國向北約派兵，輸出武器，但只要烏克蘭不入北約，又或北約不允烏克蘭加入北約，俄應不會攻烏。 烏克蘭要入北約，要 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 華潤啤酒 上望65元 今日 華潤啤酒 上望65元 你可能感興趣 華潤啤酒 上望65元 今日 01:00 華潤啤酒 上望65元 最新專欄文章 選股情報 - 華潤啤酒 上望65元 今日 華潤啤酒 上望65元 選股情報 - 不改心態難清零 2022/02/15 不改心態難清零 選股情報 - 防水尾接貨 2022/02/15 防水尾接貨 選股情報 - 蒙牛乳業48.4元買 2022/02/11 蒙牛乳業48.4元買 選股情報 - 兩年防疫無方 2022/02/11 兩年防疫無方 美國 政治 美元 歐洲 通脹 俄羅斯 黃金 地緣政治 金價 烏克蘭