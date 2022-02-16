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打仗買金定油

名家專區 2022/02/16

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美國話，今天，即周三，俄羅斯會進攻烏克蘭，筆者認為這是美國的抹黑手段，刻意製造地緣危機，以便美國向北約派兵，輸出武器，但只要烏克蘭不入北約，又或北約不允烏克蘭加入北約，俄應不會攻烏。

烏克蘭要入北約，要

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撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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