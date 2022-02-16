安本David Hanzl：尋找可靠收益

2008年的金融危機已經是十多年前的往事，但投資者依然面對的，就是如何發掘可靠收益來彌補低微的債券收益率，同時避免承擔過高風險。雷曼倒閉後，各國政府推出大規模的支持措施，旨在保護金融體系，但西方的政策

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