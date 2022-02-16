安本David Hanzl：尋找可靠收益 名家專區 2022/02/16 分享： 2008年的金融危機已經是十多年前的往事，但投資者依然面對的，就是如何發掘可靠收益來彌補低微的債券收益率，同時避免承擔過高風險。雷曼倒閉後，各國政府推出大規模的支持措施，旨在保護金融體系，但西方的政策 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : David Hanzl 安本（abrdn）亞太區分銷業務總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 2022/02/11 宏利投管：亞洲通脹不會嚴重 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 2022/02/10 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 富達國際：中國今年是「福」年 2022/02/09 富達國際：中國今年是「福」年 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 2022/02/08 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 2022/02/04 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 經濟 通脹 股票 大學 基金 債券 亞洲 派息 組合 金融機構