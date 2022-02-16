  • 16°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 03:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安本David Hanzl：尋找可靠收益

名家專區 2022/02/16

分享：

2008年的金融危機已經是十多年前的往事，但投資者依然面對的，就是如何發掘可靠收益來彌補低微的債券收益率，同時避免承擔過高風險。雷曼倒閉後，各國政府推出大規模的支持措施，旨在保護金融體系，但西方的政策

...

撰文 : David Hanzl 安本（abrdn）亞太區分銷業務總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

宏利投管：亞洲通脹不會嚴重
2022/02/11
宏利投管：亞洲通脹不會嚴重
霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題
2022/02/10
霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題
富達國際：中國今年是「福」年
2022/02/09
富達國際：中國今年是「福」年
施羅德：中國寬鬆政策撑股市
2022/02/08
施羅德：中國寬鬆政策撑股市
渣打丁爽：中國穩增長政策發力
2022/02/04
渣打丁爽：中國穩增長政策發力
經濟 通脹 股票 大學 基金 債券 亞洲 派息 組合 金融機構

上一篇文章

大戶減倉未停 阿里翻身路長

下一篇文章

打仗買金定油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版