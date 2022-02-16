大戶減倉未停 阿里翻身路長 名家專區 2022/02/16 分享： 繼股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）上月初披露去年第四季倍增阿里巴巴（09988）持倉後，全球最大對冲基金之一橋水（Bridgewater）亦披露於上季加入增持阿里持倉行列，驟看予人基金 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 2022/02/15 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 透視中港美 - 美恐急加息 港股不太淡 2022/02/14 美恐急加息 港股不太淡 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 2022/02/12 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 透視中港美 - 李嘉誠父子 增持停不了 2022/02/12 李嘉誠父子 增持停不了 透視中港美 - 領展拓海外 抗防疫衝擊 2022/02/11 領展拓海外 抗防疫衝擊 美股 阿里巴巴 電動車 Tesla 增持 減持 理想汽車—W（02015） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 小鵬汽車－W（09868）