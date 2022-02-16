滔搏恢復增長 最壞時刻已過

國企指數三連跌，惟內地股市有望在下跌1周年逆轉，國指也有望繼續今年一浪高於一浪走勢。至於連日逆市上升的滔搏（06110）下半年業績或倒退，但相信最壞時刻已經過去，未來一年盈利可以恢復雙位數增長。

滔搏截

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