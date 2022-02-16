滔搏恢復增長 最壞時刻已過 名家專區 2022/02/16 分享： 國企指數三連跌，惟內地股市有望在下跌1周年逆轉，國指也有望繼續今年一浪高於一浪走勢。至於連日逆市上升的滔搏（06110）下半年業績或倒退，但相信最壞時刻已經過去，未來一年盈利可以恢復雙位數增長。 滔搏截 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 2022/02/15 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 中字股實力談 - 潤啤高端化 大家飲杯勝 2022/02/15 潤啤高端化 大家飲杯勝 中字股實力談 - 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 2022/02/14 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 中字股實力談 - 中海油看升 至少7厘息 2022/02/12 中海油看升 至少7厘息 中字股實力談 - 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 2022/02/11 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 體育用品股 安踏體育（02020） 申洲國際（02313） 李寧（02331） 滔搏（06110） 人民幣