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滔搏恢復增長 最壞時刻已過

名家專區 2022/02/16

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國企指數三連跌，惟內地股市有望在下跌1周年逆轉，國指也有望繼續今年一浪高於一浪走勢。至於連日逆市上升的滔搏（06110）下半年業績或倒退，但相信最壞時刻已經過去，未來一年盈利可以恢復雙位數增長。

滔搏截

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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