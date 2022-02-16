【業績前瞻】內房「黑鐵時代」有幾黑? 富瑞：數年純利僅增單位數

萬科 （02202） 主席郁亮早前形容房地產行業已經進入「黑鐵時代」，呈現兩大特徵，一是進入縮表出清階段，二是進入新發展模式。富瑞估計，可售資源不足導致銷售前景暗淡，2021至2023年純利僅錄得單位數的年均複合增長（CAGR），毛利率也在21至23%之間。

雖然市場已對內房2021年業績期望甚低，但富瑞料內房板塊2021年平均純利增長可能只有2%，還要比市場更低，該行總結4個原因：1. 項目施工放緩影響預售；2. 樓價下跌成本上升致毛利率擠壓；3. 下半年預售疲弱令銷售開支增加；4. 資本化率（Cap Rate）下降導致利息開支上升。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。