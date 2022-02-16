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【業績前瞻】內房「黑鐵時代」有幾黑? 富瑞：數年純利僅增單位數

研究報告 08:00 2022/02/16

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 萬科 （02202） 主席郁亮早前形容房地產行業已經進入「黑鐵時代」，呈現兩大特徵，一是進入縮表出清階段，二是進入新發展模式。富瑞估計，可售資源不足導致銷售前景暗淡，2021至2023年純利僅錄得單位數的年均複合增長（CAGR），毛利率也在21至23%之間。

雖然市場已對內房2021年業績期望甚低，但富瑞料內房板塊2021年平均純利增長可能只有2%，還要比市場更低，該行總結4個原因：1. 項目施工放緩影響預售；2. 樓價下跌成本上升致毛利率擠壓；3. 下半年預售疲弱令銷售開支增加；4. 資本化率（Cap Rate）下降導致利息開支上升。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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