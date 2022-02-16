兩會前打虎 對標「7個重大」

農曆新年後中央黨紀政法部門，不斷公布肅貪打虎消息。這回公布被抓的人，包括徐鳴、何興祥等人，以職級、涉案金額等來說，都不算大老虎。但在任職領域、犯罪事實等方面，則有新特點，其被處理屬於「會前打虎」，與過

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