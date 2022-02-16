兩會前打虎 對標「7個重大」 名家專區 2022/02/16 分享： 農曆新年後中央黨紀政法部門，不斷公布肅貪打虎消息。這回公布被抓的人，包括徐鳴、何興祥等人，以職級、涉案金額等來說，都不算大老虎。但在任職領域、犯罪事實等方面，則有新特點，其被處理屬於「會前打虎」，與過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 2022/02/15 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 國情知聞 - 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 2022/02/14 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 國情知聞 - 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 2022/02/12 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 國情知聞 - 經濟疑難 冬奧沖喜 2022/02/11 經濟疑難 冬奧沖喜 國情知聞 - 新消費熱轉冷 資本監管緩行 2022/02/10 新消費熱轉冷 資本監管緩行 疫情 政治 金融 北京 農曆新年 罪行 人大政協兩會 貪污 人大政協 國家開發銀行