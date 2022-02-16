芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 名家專區 2022/02/16 分享： 危與機，永遠是一體兩面。新冠疫情導致生產停滯，引發前所未見的供應鏈危機及高通脹；惟從另一面看，這也是一次難得的壓力測試機會，將潛藏的古靈精怪問題，或一些顯而易見卻被長期視而不見「灰犀牛」顯現出來，帶來 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 歐洲 台灣 歐盟 汽車 亞洲 南韓 地緣政治 荷蘭 台積電 全球化