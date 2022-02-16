【高息板塊】內銀業績料有驚喜 首季續跑出

內地經濟於2021年經濟復甦，內銀股第4季業績有望見強勁增長。內銀股於今年以來股價持續攀升。建銀國際重申，對2022年首季內銀股的前景樂觀。

盡管全球資本市場的不確定性越來越大，但內銀的強勁盈利能見度正在支持內銀行股價。建銀國際預期內銀2022全年利潤按年增長約9%，股本回報率（ROE）料達12%，令內銀股業績處自2013年以來一的高位。

穩定的資產質素 抵銷淨息差受壓

銀保監早前發佈的運營統計數據顯示，整個內銀體系的資產品質具有彈性。更重要的是，與世界其他地方的緊縮政策相比，中國的正推刺激措施，令內銀的短期尾部風險受控。

據銀保監公布的2021年經營業績積極數據顯示，內地商業銀行2021年淨利潤為2.2萬億元人民幣，按年增長13%，這反映第4季淨利潤按年增長17%，令人鼓舞。

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