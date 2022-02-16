疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 名家專區 2022/02/16 分享： 特首選戰本月20日開始提名，距今只有4天，各熱門人選仍未收到北京去馬的信息，只能按兵不動，政圈形容情況罕見。特首林鄭月娥昨日指，現時無計劃押後選舉，但卻首次表示不能排除任何可能性。 3月27日是特首選舉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 2022/02/15 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 2022/02/14 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 2022/02/11 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 2022/02/10 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 2022/02/09 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 政治 林鄭月娥 北京