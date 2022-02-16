疫情打亂部署 特首戰不排除押後？

特首選戰本月20日開始提名，距今只有4天，各熱門人選仍未收到北京去馬的信息，只能按兵不動，政圈形容情況罕見。特首林鄭月娥昨日指，現時無計劃押後選舉，但卻首次表示不能排除任何可能性。

3月27日是特首選舉

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