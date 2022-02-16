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數字人民幣概念熱炒！

名家專區 02:30 2022/02/16

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大宗商品市場的波動每日均關係着數以百億美元計的利益或損失。俄羅斯官方在港股收市後及歐洲股市開市後不久發表其國防部發言人的聲明，謂部分參與前綫演習的軍隊已完成操演正徹返軍營，而在數日後，在白俄與烏克蘭邊

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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