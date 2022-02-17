【中移動股價】中移動再度回購出手減 股價10天綫爭持突破再等等（第三版）

中移動 （00941） 股價昨隨大市反彈近2%後，今早受A股回吐拖累回落逾2%，為信義玻璃 （00868） 外表現最差藍籌。中移動股價連日於約10天綫爭持，暫缺乏方向。

中移動日前第二度出手回購股份，惟無論回購股數及回購價均遠較上周首次出擊回購為低，回購涉資還不到首次回購行動的三分一。相對北水獲利沽盤漸現情況下，中移動回購行動相信只能勉強支撐股價，推升動力略嫌不足。中移動股價要突破上周高位58.65元再上，可能要再靜心等待股價整固，消化北水及本地散戶獲利盤。

中移動股價今早以全日高位55.95元輕微高開後，早段反覆回落，低見54.2元；中午收報54.35元，跌2.3%，明顯低於於現約處55.7元的10天綫。中移動A股今早同步偏軟，半日跌1.4%，中午收報62.62元人民幣。

中移動周二收市後在港交所發公告披露，以每股54.25元至54.6港元價格，回購近233萬股，涉資約1.27億元。中移動第二次回購出手，相對上周四首次啟動回購計劃時，以56.65元至58.15元，買入合逾730萬股，涉資逾4.2億元，明顯略見手緊。

中移動今次以貼近全日股價低位回購，似乎亦只為紓和股價回吐幅度，無意以進取回購推升股價，拉近與A股價差。中移動A股中午收市價計，較港股現價仍呈約四成高溢價。

公司回購手緊的同時，中移動北水獲利盤亦漸現，繼上周四單日淨流出逾11億元，錄13個月來最大單日走資額後，連日續見少量資金淨流出。惟昨日北水再錄約3,000多萬元少量淨流入。

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