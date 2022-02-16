【恐懼鬥塞】加5次息VS經濟觸礁

鑑於孳息率曲綫趨平反映對增長前景的擔憂， 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，首項是籲小心高估值股份。

報告指，鑑於聯儲局轉向鷹派立場，今年有機會加息5次以上，股票市場錄得自2009年以來最弱的年初表現。

高估值的增長型公司（尤其是科技及非必需消費品行業）去年受惠於疫情引致的消費者行為變化，估值升至較高水平，因而成為這波跌市的領跌板塊。

而美國10年期國債孳息率今年已經攀升逾40個基點，抵押貸款利率亦隨之躍升近50個基點，必然影響實體經濟。雖然聯儲局或將採取激進的措施，但孳息率曲綫趨平，反映市場憂慮相關政策對經濟增長的潛在影響，並質疑今年聯儲局能否順利加息5次。

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