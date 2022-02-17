【電車股開車】避險情緒稍減退 比亞迪4連漲追升勢強（第三版）

俄羅斯昨盛傳向烏克蘭發動攻擊的日期未有軍事行動，加上美聯儲公布1月會議紀錄後急加息預期稍降温，資金避險情緒續減退，一眾電動車概念股中，以比亞迪 （01211） 4連漲升勢最強，股價追升動力有餘未盡。

中資電動車股獲新車交付量穩步增長配合，基本因素支持股價向好，惟早前受美國急加息憂慮，以及俄烏局勢緊張兩大負面因素夾擊，令高估值及未盈利的中資電動車股齊受壓。俄羅斯暫按兵不動，加上美國急加息預期稍紓緩下，電車股逐一開動，龍頭電車股比亞迪追升勢頭凌勵。

比亞迪今早曾再升逾3%，高見255.4元，再迫近現約處257.6元的50天綫。中移動中午收報251.2元，仍升1.7%，4個交易日股價累升近8%。

小鵬 （09868） 昨急彈近7%後，半日回吐近2%，理想汽車 （02015） 半日亦稍回0.5%。

高瓴資本日前披露在電動車股中換馬，去年第4季將蔚來（美：NIO）持倉由85.9萬份大減近六成至35萬份ADS，惟同時大增理想汽車持倉，由108萬份大增至逾500萬份ADS。

筆者翻查Nasdaq.com統計的機構投資者向美證監會季度申報完整紀錄，亦發現阿里巴巴 （09988） 為首的重磅中概股，上季全部錄機構股東大手減持，少數例外的是理想和小鵬汽車 。理想和小鵬上季分別錄得約11億及1億港元機構淨增倉，金額雖不算多，但在中概股全綫捱沽情況下，已屬難能可貴。

理想及小鵬獲機構投資者追捧的關鍵，相信是智能電動車交付數據上，一直交出令人信服的成績表......

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