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【電車股開車】避險情緒稍減退 電動車股即開快車（第二版）

名家專區 16:34 2022/02/16

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俄羅斯昨由接釀烏克蘭邊境撤走部份軍隊，政縁局勢緊張稍降温，資金避險情緒稍退，小鵬 （09868） 、理想 （02015） 及比亞迪 （01211） 等一眾電動車概念股即再度開車，在新經濟股中明顯跑出。

中資電動車股獲新車交付量穩步增長配合，基本因素支持股價向好，惟早前受美國急加息憂慮，以及俄烏局勢緊張兩大負面因素夾擊，令高估值及未盈利的中資電動車股齊受壓。惟理想、小鵬連續兩季獲機構股東增倉，為美股上市中概股中少數例外未遭減倉股份，反映大戶繼續看好，股價整固後反覆再上機仍高。

小鵬今早一度勁彈近一成升勢最強，收報156.2元，仍升近7%；理想升逾3%、比亞迪亦升逾2%。

高瓴資本日前披露在電動車股中換馬，去年第4季將蔚來（美：NIO）持倉由85.9萬份大減近六成至35萬份ADS，惟同時大增理想汽車持倉，由108萬份大增至逾500萬份ADS。

筆者翻查Nasdaq.com統計的機構投資者向美證監會季度申報完整紀錄，亦發現阿里巴巴 （09988） 為首的重磅中概股，上季全部錄機構股東大手減持，少數例外的是理想和小鵬汽車  。理想和小鵬上季分別錄得約11億及1億港元機構淨增倉，金額雖不算多，但在中概股全綫捱沽情況下，已屬難能可貴。

理想及小鵬獲機構投資者追捧的關鍵，相信是智能電動車交付數據上，一直交出令人信服的成績表......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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