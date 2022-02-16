【通脹追蹤】中國通脹好於預期 下月減息有望

國家統計局公布最新數據，2022年1月份居民消費價格按年上漲0.9% 按月上漲0.4%。其中，城市按年上漲1.1%，農村上漲0.4%；食品價格下降3.8%，非食品價格上漲2.0%；消費品價格上漲0.4%，服務價格上漲1.7%。

1月工業生產者出廠價格（PPI）則按年上脹9.1%，按月下降0.2%。

瑞聯銀行發布研究報告，預測中國通脹率將於1月温和下降，並在4月逐步回升。

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中國人民銀行（「人行」）周三（15日）進行3,000億元（人民幣，下同）MLF操作，利率保持不變，1年期中期借貸便利利率維持於2.85%，符合市場預期（此前：2.85%）。

市場均聚焦於下週公布的貸款市場報價利率（LPR）之動向。儘管人行仍有可能在2月維持此利率不變，但瑞聯預期人行或在3月再次下調主要利率，貫徹該行最近公布的2021年第四季貨幣政策執行報告之方針。

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