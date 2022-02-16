【雷軍走高端】小米創始員工離職 股價反而向好？

市場流傳小米 （01810） 計劃裁員10%員工，公司回應澄清仍繼續招聘4000人，不過有報道指小米創始12號員工新近離職。自董事長雷軍再度宣稱向高端發展後連日股價走軟，惟在創始員工及裁員傳聞下反而造好，當中有何投資啟示？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2