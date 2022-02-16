【雷軍走高端】小米創始員工離職 股價反而向好？

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【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇
市場流傳小米 （01810） 計劃裁員10%員工，公司回應澄清仍繼續招聘4000人，不過有報道指小米創始12號員工新近離職。自董事長雷軍再度宣稱向高端發展後連日股價走軟，惟在創始員工及裁員傳聞下反而造好，當中有何投資啟示？
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 投資學堂