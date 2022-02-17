【濠賭前景】2月好過1月 濠賭股有贏面

澳門博彩業延續農曆新年的旺季，濠賭股股價走強。大行大和重申對行業正面看法，並上調2月份博彩收入的預測。

農曆新年後，澳門的博博彩業仍延續農曆新年旺季的影響，大和指出，行渠道數據，截至2月13日，2月的日均博彩收入遠高於1月，高達3.84億澳門元。鑒於博彩收入走勢好於預期，該行上調2月的日均博彩收入預測至介乎2.3億至2.5億澳門元。

雖然自從2月以來，澳門與內地的邊境措施沒有變化，但博彩收入在曆農新年之後仍然相當強勁。事實上，根據澳門旅遊局的數據即使在曆農新年之後，訪澳門人數也繼續向上，統計數據亦顯示跨境旅行反彈強勁。

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