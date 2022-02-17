新國指納A股 迎擊MSCI中國 名家專區 2022/02/17 分享： 恒指公司繼去年初落實恒指改革，為更多新上市重磅科技股納入恒指大開方便之門後，再有新動作。今次擬在現有恒生中國指數（簡稱「國指」）基礎上，推出包括A股的新國指，以迎合國際投資者對包括A股的中國指數產品需 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 大戶減倉未停 阿里翻身路長 2022/02/16 大戶減倉未停 阿里翻身路長 透視中港美 - 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 2022/02/15 中國加碼寬鬆 內銀穩中向好 透視中港美 - 美恐急加息 港股不太淡 2022/02/14 美恐急加息 港股不太淡 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 2022/02/12 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 透視中港美 - 李嘉誠父子 增持停不了 2022/02/12 李嘉誠父子 增持停不了 恒生指數 恒生中國企業指數 A股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 寧德時代（深：300750） 人民幣 新經濟 貴州茅台（滬：600519）