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新國指納A股 迎擊MSCI中國

名家專區 2022/02/17

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恒指公司繼去年初落實恒指改革，為更多新上市重磅科技股納入恒指大開方便之門後，再有新動作。今次擬在現有恒生中國指數（簡稱「國指」）基礎上，推出包括A股的新國指，以迎合國際投資者對包括A股的中國指數產品需

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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