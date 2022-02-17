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長汽有吸引力 新能源車好賣

名家專區 2022/02/17

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國企指指數三連跌後昨日反彈，8800點依然是阻力所在，而新能源車昨日亦跟大市造好，當中長城汽車（02333）股價腰斬過後，估值又恢復吸引力，加上基本面和1月新能源車銷情開門紅，又在政策傾斜下，股價有望

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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