長汽有吸引力 新能源車好賣 名家專區 2022/02/17 分享： 國企指指數三連跌後昨日反彈，8800點依然是阻力所在，而新能源車昨日亦跟大市造好，當中長城汽車（02333）股價腰斬過後，估值又恢復吸引力，加上基本面和1月新能源車銷情開門紅，又在政策傾斜下，股價有望 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 2022/02/16 【恒指日升日跌】港股底 睇月綫圖有啟示（第四版） 中字股實力談 - 滔搏恢復增長 最壞時刻已過 2022/02/16 滔搏恢復增長 最壞時刻已過 中字股實力談 - 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 2022/02/15 【跌市周年啟示】港股原何力有不遞（第四版） 中字股實力談 - 潤啤高端化 大家飲杯勝 2022/02/15 潤啤高端化 大家飲杯勝 中字股實力談 - 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 2022/02/14 【港股支持位】3座大山VS第3波反攻（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 新能源汽車銷量 補貼 港股 汽車股 長城汽車（02333） 新能源 人民幣 板塊