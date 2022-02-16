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兒童打新冠疫苗 海外情況大不同

國際 21:05 2022/02/16

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兒童應否接種新冠疫苗，成為本港家長近日熱烈討論的頭號議題。參考海外的情況，家長應該如何抉擇，確實是一個兩難議題。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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