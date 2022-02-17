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經濟基調 以樓為準

名家專區 2022/02/17

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虎年開年緊湊，春節和冬奧結束後，緊接就是全國兩會，關注點回到從去年底開始延續的經濟下行壓力。外界關注決策層將如何制定政策拼經濟，從一季度密集釋放的政策訊號來看，今年經濟仍是以樓為準。

各地出招穩地產 市

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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