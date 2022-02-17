經濟基調 以樓為準 名家專區 2022/02/17 分享： 虎年開年緊湊，春節和冬奧結束後，緊接就是全國兩會，關注點回到從去年底開始延續的經濟下行壓力。外界關注決策層將如何制定政策拼經濟，從一季度密集釋放的政策訊號來看，今年經濟仍是以樓為準。 各地出招穩地產 市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 兩會前打虎 對標「7個重大」 2022/02/16 兩會前打虎 對標「7個重大」 國情知聞 - 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 2022/02/15 經濟涉外3要事 中美會否爆新貿戰？ 國情知聞 - 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 2022/02/14 券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 國情知聞 - 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 2022/02/12 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 國情知聞 - 經濟疑難 冬奧沖喜 2022/02/11 經濟疑難 冬奧沖喜 中國 金融 人民幣 貨幣政策 地產 銀行