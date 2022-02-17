兒童打疫苗 美星大不同

這兩年的新冠肺炎抗疫路上，一直被用來與香港比較的新加坡，近期每日確診已經高見2萬宗。其中，5至11歲兒童為感染率最高的群組，每10萬人有67名患者。同樣受Omicron侵襲的美國，上月住院兒童人數創紀

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