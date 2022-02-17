兒童打疫苗 美星大不同 名家專區 2022/02/17 分享： 這兩年的新冠肺炎抗疫路上，一直被用來與香港比較的新加坡，近期每日確診已經高見2萬宗。其中，5至11歲兒童為感染率最高的群組，每10萬人有67名患者。同樣受Omicron侵襲的美國，上月住院兒童人數創紀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 疫情 新冠肺炎 美國 疫苗 新加坡 輝瑞 BioNTech