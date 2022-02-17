【內需龍頭】乳業股買大唔買細 吼蒙牛 

內地乳業板塊自疫情爆發以來屬消費品領域中較具韌性，市場對優質奶類產品消費需求不斷提升，加上蒙牛 （02319） 產品持續創新迎合市場需要，前景值得看好。

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疫情後，大眾健康意識提高，液態奶消費需求加速。高盛指過去兩年液態奶銷售加快增長，特別是高端產品，而內地人均保鮮裝牛奶及奶酪產品滲透率即使在多年快速增後，仍低於日本及南韓。

疫情下乳製品消費增量明顯，但人均消費量仍偏低。光大證券亦指出，疫情發生以來，國內公眾每日乳制品攝入量從2019年的每天237毫升，上升至2021年的260毫升，增加了23毫升。但與其他發達國家相比，內地消費者人均乳製品攝入量仍然偏低（見附圖）。這反映內地乳業經過多年的增長下，仍具拓展空間。

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高端產品的需求上行也為乳業帶來了漸進增長。根據國家統計局數據，2021年1至11月全國乳製品加工業銷售收入增長10.2%，全國液奶增長9.6%，前者增幅較大，反映乳制品消費升級較為明顯。

高端產品需求強

這也可從蒙牛的業績中反映。蒙牛去年上半年業績表現佳，收入與盈利分別按年增長22.3%和143.2%，金額分別為459億元（人民幣‧下同）和29.5億元。即使在原奶漲價15%的情況下，蒙牛的毛利率僅跌0.8個百分點至38.2%，受惠產品結構升級（增加高毛利率產品的佔比，如鮮奶、常温奶、奶酪及奶粉）及縮減打折促銷力度等措施。

去年上半年蒙牛多項產品都有可觀增長，常温液態奶收入按年增逾20%，特倫蘇增長40%，鮮奶增長120%，冰淇淋業務收入升逾34%，奶粉中的成人粉增逾90%，其他產品按年增長98%，受惠黃油、奶酪業務快速增長。

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