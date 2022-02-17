習一錘定音 替港府開路掃障礙 名家專區 2022/02/17 分享： 在Omicron肆虐下，香港每日確診宗數快將上萬，這波疫情已臨失控邊緣，港府要做到動態清零目標，任務極艱巨，中共中央總書記、國家主席習近平此時親自出手，一是定調，二是調動各方力量，助港度過此危機。 熟悉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 2022/02/16 疫情打亂部署 特首戰不排除押後？ 有政戲 - 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 2022/02/15 拆解林鄭李家超抗疫名單 因何不一樣 有政戲 - 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 2022/02/14 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 2022/02/11 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 2022/02/10 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 政治 疫情 香港 習近平 新世界 病毒檢測 信和 劉兆佳 中央電視台 黃廷方