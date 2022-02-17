習一錘定音 替港府開路掃障礙

在Omicron肆虐下，香港每日確診宗數快將上萬，這波疫情已臨失控邊緣，港府要做到動態清零目標，任務極艱巨，中共中央總書記、國家主席習近平此時親自出手，一是定調，二是調動各方力量，助港度過此危機。

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