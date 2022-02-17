【滙豐股價】美急加息預期稍降滙豐即回吐 1月會議紀錄揭美聯儲仍存分歧（第二版）

滙豐 （00005） 股價本周初再創近兩年高位迫近60元關後，連日高位整固，今早在美國急加息預期降温下，顯著回吐最多近2%，再度試穿10天綫，技術上初見轉弱迹象。

滙豐股價高位稍回，關鍵相信是美聯儲昨晚公布的1月會議紀錄，反映理事盡管整體認為加步伐應較去年底前預期（今年加息共識3次）更快，並較2015年對上一次利率正常化時加息步伐為快，但部份理事仍認為隨著疫情下供應鏈樽頸問題改善，美聯儲退市行動起作用，通脹今年內升勢將放緩，令市場一面倒預期急加息的情緒稍降。

滙豐今早以57.85元低開後，早段暫低見57.4元，跌1.9%；中午收報57.65元，跌1.5%，明顯低於現約處58.5元的10天綫。滙豐本周一高見59.6元，再創2年高位，距疫情前高位59.9元及60元關僅一步之遙，惟滙豐破頂後股價連日回吐。

美聯儲最新會議紀錄昨公布後，投資界一面倒預期美國急加息的情緒稍紓緩。利率期貨最新反映，3月加息半厘機會降至約四成，較1日前近六成機會已顯著下降；12月加厘最少1.75厘的機會，最新亦降至約四成半，亦較1日前近六成機會為低。

滙豐為首的國際及本地銀行股，利息收入及淨息差與美息直接掛鈎，急加息預期降温，股價亦同步回軟。中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 同跌逾2%，恒生 （00011） 半日稍回約0.5%。

急加息預期降温外，有外電報道指，英國金融監管機構要求滙豐控股 （00005） 重新審視其如何評估信貸風險......

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