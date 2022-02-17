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躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變

名家專區 12:07 2022/02/17

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隨著香港的北部及南部陸續引入鐵路，加上在「躍動港島南」推動之下，以往一些較遠離傳統市區的地方漸漸升價，以鴨脷洲大街為例，近年便吸引大批發展商積極收購區內舊樓重建，令區內樓價節節上升。

...

欄名 : 樓市分析

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