躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變 名家專區 12:07 2022/02/17 分享： 隨著香港的北部及南部陸續引入鐵路，加上在「躍動港島南」推動之下，以往一些較遠離傳統市區的地方漸漸升價，以鴨脷洲大街為例，近年便吸引大批發展商積極收購區內舊樓重建，令區內樓價節節上升。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 【舊樓強拍】宏安再就兩鴨脷洲大街舊樓申請強拍 合計市值逾2億 2022/02/16 【舊樓強拍】宏安再就兩鴨脷洲大街舊樓申請強拍 合計市值逾2億 【舊樓強拍】西營盤第三街兩個舊樓地盤7.2億統一業權 財團無競爭下奪得 2022/02/11 【舊樓強拍】西營盤第三街兩個舊樓地盤7.2億統一業權 財團無競爭下奪得 【舊樓強拍】土地審裁處接今年首宗強拍申請 宏安收購鴨脷洲南德大樓 2022/02/14 【舊樓強拍】土地審裁處接今年首宗強拍申請 宏安收購鴨脷洲南德大樓 你可能感興趣 【舊樓強拍】宏安再就兩鴨脷洲大街舊樓申請強拍 合計市值逾2億 14:45 2022/02/16 【舊樓強拍】宏安再就兩鴨脷洲大街舊樓申請強拍 合計市值逾2億 【舊樓強拍】西營盤第三街兩個舊樓地盤7.2億統一業權 財團無競爭下奪得 12:04 2022/02/11 【舊樓強拍】西營盤第三街兩個舊樓地盤7.2億統一業權 財團無競爭下奪得 【舊樓強拍】土地審裁處接今年首宗強拍申請 宏安收購鴨脷洲南德大樓 15:44 2022/02/14 【舊樓強拍】土地審裁處接今年首宗強拍申請 宏安收購鴨脷洲南德大樓 最新專欄文章 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 2022/02/16 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 【高價強拍】太古50億強拍鰂魚涌舊工廈 布建商業王國 2022/02/12 【高價強拍】太古50億強拍鰂魚涌舊工廈 布建商業王國 【舖租與勞力士】勞力士出口減 關舖租事？ 2022/02/12 【舖租與勞力士】勞力士出口減 關舖租事？ 疫情升溫舖位市場再受考驗 2022/02/08 疫情升溫舖位市場再受考驗 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 2022/01/27 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 樓價 收購 土地審裁處 鴨脷洲 倚南 宏安 強拍 黃竹坑 發展商