雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策 國際 16:05 2022/02/18 分享： 作為法官、醫生、行政總裁甚至國家領袖，都需要就事情作出判斷，該決定往往具有重大意義及影響力。經濟學一直假設人類都是理性的，即基於特定準則作出判斷，但為何社會仍充斥很多不合理情況？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 英國窮小孩傾囊3蚊支持愛隊 球迷集資逾7萬請睇波 今日 英國窮小孩傾囊3蚊支持愛隊 球迷集資逾7萬請睇波 【烏克蘭】團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火 2022/02/17 【烏克蘭】團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火 【Apple】Tim Cook薪酬超普通員工逾1400倍 有機構籲股東投票否決 2022/02/17 【Apple】Tim Cook薪酬超普通員工逾1400倍 有機構籲股東投票否決 梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？ 2022/02/17 梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？ 西班牙鐵路招沙特女司機 2.8萬人搶30職位 2022/02/17 西班牙鐵路招沙特女司機 2.8萬人搶30職位 你可能感興趣 英國窮小孩傾囊3蚊支持愛隊 球迷集資逾7萬請睇波 今日 09:05 英國窮小孩傾囊3蚊支持愛隊 球迷集資逾7萬請睇波 【烏克蘭】團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火 17:46 2022/02/17 【烏克蘭】團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火 【Apple】Tim Cook薪酬超普通員工逾1400倍 有機構籲股東投票否決 18:42 2022/02/17 【Apple】Tim Cook薪酬超普通員工逾1400倍 有機構籲股東投票否決 最新專欄文章 生命何價？ 學者揭背後算法 2022/02/12 生命何價？ 學者揭背後算法 人命何價？ 思考殘酷但現實 2022/02/11 人命何價？ 思考殘酷但現實 經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對 2022/02/05 經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 2022/01/29 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 網絡熱話 任命 醫生 法官