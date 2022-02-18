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雜訊偏見扭曲個人判斷 或影響社會決策

國際 16:05 2022/02/18

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作為法官、醫生、行政總裁甚至國家領袖，都需要就事情作出判斷，該決定往往具有重大意義及影響力。經濟學一直假設人類都是理性的，即基於特定準則作出判斷，但為何社會仍充斥很多不合理情況？

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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