【外滙錦囊】人幣滙率走勢之五大邏輯（第三版）

隨人民幣使用率逐漸增高，人民幣滙率從逆風中展開強勢，自上周起升破6.33元後，目前人民幣滙率中間價634.01美元，接近4年來高位。據環球銀行金融電信協會（SWIFT）1月全球支付排名顯示，人民幣維持第4位，佔比按月升3.2%，是2015年歷史新高。

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這進一步反映人民幣市場份額大幅攀升，開始邁進國際化。當中有5個主導因素影響人民幣走勢（請點擊組圖）：

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從邏輯二中，中國出口問題上，外滙局副局長、新聞發言人王春英表示，2022年伊始，出口韌性依然強勁、跨境收支順差較高、市場預期較好，為人民幣滙率提供支撐。

根據邏輯四，平安證券首席經濟學家鍾正生指出，國際收支對人民幣滙率的支持減弱，將使得人民幣滙率與美元指數的相關性重新增強，而2022年美元指數仍受到美國經濟復甦和美聯儲加息的支持，從而給人民幣滙率帶來一定壓力。

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