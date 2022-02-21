  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙錦囊】人幣滙率走勢之五大邏輯（第三版）

研究報告 18:27 2022/02/21

分享：

隨人民幣使用率逐漸增高，人民幣滙率從逆風中展開強勢，自上周起升破6.33元後，目前人民幣滙率中間價634.01美元，接近4年來高位。據環球銀行金融電信協會（SWIFT）1月全球支付排名顯示，人民幣維持第4位，佔比按月升3.2%，是2015年歷史新高。

專訪花旗劉顯達 推薦3大投資主題【下一頁

這進一步反映人民幣市場份額大幅攀升，開始邁進國際化。當中有5個主導因素影響人民幣走勢（請點擊組圖）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

從邏輯二中，中國出口問題上，外滙局副局長、新聞發言人王春英表示，2022年伊始，出口韌性依然強勁、跨境收支順差較高、市場預期較好，為人民幣滙率提供支撐。

根據邏輯四，平安證券首席經濟學家鍾正生指出，國際收支對人民幣滙率的支持減弱，將使得人民幣滙率與美元指數的相關性重新增強，而2022年美元指數仍受到美國經濟復甦和美聯儲加息的支持，從而給人民幣滙率帶來一定壓力。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
今日
【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
【賭收回升】政策風險已反映 滙豐看好2隻濠賭股（第二版）
2022/02/15
【賭收回升】政策風險已反映 滙豐看好2隻濠賭股（第二版）
【高息盈喜股】檢閱14股 息率最高15厘
2022/02/17
【高息盈喜股】檢閱14股 息率最高15厘
【內需龍頭】乳業股買大唔買細 吼蒙牛
2022/02/17
【內需龍頭】乳業股買大唔買細 吼蒙牛
【第5波疫情】確診又新高 防疫路漫漫 摩通料地產股弱
2022/02/19
【第5波疫情】確診又新高 防疫路漫漫 摩通料地產股弱

你可能感興趣

【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
今日 11:25
【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
【賭收回升】政策風險已反映 滙豐看好2隻濠賭股（第二版）
18:38 2022/02/15
【賭收回升】政策風險已反映 滙豐看好2隻濠賭股（第二版）
【高息盈喜股】檢閱14股 息率最高15厘
22:48 2022/02/17
【高息盈喜股】檢閱14股 息率最高15厘

最新專欄文章

【藍籌業績】渣打業績失色 滙豐難威？未必！（第三版：新增聯儲局加息機會率分布）
今日
【藍籌業績】渣打業績失色 滙豐難威？未必！（第三版：新增聯儲局加息機會率分布）
【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
今日
【高息國策股】內有政策 外圍加息 郵儲行左右逢源創新高
【第5波疫情】確診又新高 防疫路漫漫 摩通料地產股弱
2022/02/19
【第5波疫情】確診又新高 防疫路漫漫 摩通料地產股弱
【銀行股業績潮】渣打去年第四季失色 惟前景展望正面（第五版：新增績後券商看法）
2022/02/19
【銀行股業績潮】渣打去年第四季失色 惟前景展望正面（第五版：新增績後券商看法）
【業績前瞻】內房「黑鐵時代」 純利持續單位數增速
2022/02/19
【業績前瞻】內房「黑鐵時代」 純利持續單位數增速
中國市場 大行報告 市場動向 外滙 貨幣政策 金融 銀行 人民幣

下一篇文章

【藍籌業績】渣打業績失色 滙豐難威？未必！（第三版：新增聯儲局加息機會率分布）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版