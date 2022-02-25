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【逆市奇葩】高息科技股ASM受惠行業及自身優勢 全周升8.1%（第三版）

研究報告 16:39 2022/02/25

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ASM股價在今天中午仍可逆市上升，無懼俄烏局勢轉差......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：37】

恒指在昨天因俄烏衝突加劇，大跌758點或3.2%，惟業績略有驚喜、首季定單增長料持續，兼且難得算得上是高息科技股的環球半導體生產設備巨擘ASM （00522） ，居然可以逆市升約0.8%至85.65元收市，究其原因，為其績後不乏券商上調目標價。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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