【逆市奇葩】高息科技股ASM受惠行業及自身優勢 全周升8.1%（第四版）

ASM （00522） 昨天收市以大陽燭升逾2.1%，報87.45元，連升5個交易日，全周升約8.1%，反映市場認同其公司本身以至行業前景佳，不受俄烏局勢所影響，為近期避險股之一......

至於將ASM目標價由101元上調至104元，成為最接近一眾券商平均目標價的建銀國際相信，半導體設備市場正面的前景（相關行業分析，可參考本文第一、二版），為ASM在今年提供充足的增動力......

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【第一版刊於08：37】

恒指在昨天因俄烏衝突加劇，大跌758點或3.2%，惟業績略有驚喜、首季定單增長料持續，兼且難得算得上是高息科技股的環球半導體生產設備巨擘ASM （00522） ，居然可以逆市升約0.8%至85.65元收市，究其原因，為其績後不乏券商上調目標價。

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