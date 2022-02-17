俄武力侵烏 無財力也無必要 國際 21:00 2022/02/17 分享： 烏克蘭局勢風險，始終牽動着市場走勢，兵力部署一有風吹草動，又或任何俄方快將出手的情報，都會令市場深感不安。近期最重磅消息，相信是美方早前放風警告，俄羅斯可能在周三（16日）入侵烏克蘭，連日子也提前知曉，說到言之鑿鑿，市場反應也較大，油價金價一度劇烈波動。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 你可能感興趣 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 17:05 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 21:05 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 22:25 2022/02/14 普京揮軍烏克蘭 北溪2號成唯一顧忌 最新專欄文章 國金札記 - 兒童打疫苗 美星大不同 今日 兒童打疫苗 美星大不同 國金札記 - 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 2022/02/16 芯片製造「旁落」亞洲 歐盟決心重奪主導 國金札記 - 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 2022/02/15 普京倘攻打烏克蘭 「北溪二號」成顧忌 國金札記 - 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 2022/02/14 疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 地緣政治 美股 政治 制裁 戰爭 外交 經濟 軍事 克里米亞 基輔