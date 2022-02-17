俄武力侵烏 無財力也無必要

烏克蘭局勢風險，始終牽動着市場走勢，兵力部署一有風吹草動，又或任何俄方快將出手的情報，都會令市場深感不安。近期最重磅消息，相信是美方早前放風警告，俄羅斯可能在周三（16日）入侵烏克蘭，連日子也提前知曉，說到言之鑿鑿，市場反應也較大，油價金價一度劇烈波動。

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