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【投資戰術】經濟重啟+再通脹 瑞銀：別錯過配置（第三版）

研究報告 15:36 2022/02/26

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全球風險資產從2022年開年以來走勢不振，美聯準會意外轉鷹令行情承壓。基於此，市場對美國升息的預期至少提前12個月。亞洲地區未能置身事外。此地區通貨膨脹亦在偏高水平，不少央行也開始撤回寬鬆措施。面對利率上升和通貨膨脹，投資者需要積極管理風險，而今天瑞銀的研究報告就從資產配置、亞洲股票、債券、外滙及大宗商品等方面提供了寶貴的戰術觀點，好讓各位投資者虎年得心應手。

■資產配置的戰術觀點

總體風險偏好而言，瑞銀依然看好亞洲股票，並聚焦經濟重啟與再通貨膨脹相關板塊/個股。過去10年來，每當10年期美國實際收益率在3個月內上升超過50個基點時，亞洲股票都出現回調。

但認為，經濟重啟和再通膨主題下的股票具有較強韌性，這得益於其行業配置︰銀行（受益於利率升高）、建材、金屬和採礦（受益於中國貨幣寬鬆）和能源（受益於強勁的全球大宗商品周期）。開年以來，該主題下的股票取得了正回報。就個別市場而言，依然看好菲律賓股票，仍不看好香港和新加坡股票。

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欄名 : 券商有路捉

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